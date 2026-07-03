Нижегородская трудинспекция заинтересовалась несчастным случаем с монтажниками

Гострудинспекция выясняет обстоятельства несчастного случая, в результате которого пострадали монтажники ООО «Сплав НН». Работники компании получили множественные травмы, переломы и вывихи.
По информации ведомства, инцидент с монтажниками произошел днем 2 июля. По неизвестной причине на автовышке оборвался трос, что и стало причиной травмирования людей.
В настоящее время трудовые инспекторы устанавливают обстоятельства группового несчастного случая.
Напомним, нижегородцев предупредили об опасных растениях, которые можно увидеть в лесу или даже на собственном участке. Некоторые представители флоры могут стать причиной паралича и остановки сердца.