Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская трудинспекция заинтересовалась несчастным случаем с монтажниками

Работники фирмы получили множественные травмы.

Источник: Живем в Нижнем

Гострудинспекция выясняет обстоятельства несчастного случая, в результате которого пострадали монтажники ООО «Сплав НН». Работники компании получили множественные травмы, переломы и вывихи.

По информации ведомства, инцидент с монтажниками произошел днем 2 июля. По неизвестной причине на автовышке оборвался трос, что и стало причиной травмирования людей.

В настоящее время трудовые инспекторы устанавливают обстоятельства группового несчастного случая.

Напомним, нижегородцев предупредили об опасных растениях, которые можно увидеть в лесу или даже на собственном участке. Некоторые представители флоры могут стать причиной паралича и остановки сердца.