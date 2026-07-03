Водитель катера, насмерть сбивший ребенка в Воронеже, был ранее судим

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Водитель катера, насмерть сбивший 11-летнего ребенка на водохранилище в Воронеже, был ранее судим, сообщили в транспортном управлении МВД по ЦФО.
Следствием установлено, что 2 июля подозреваемый управлял катером в акватории Воронежского водохранилища. В ходе движения мужчина сбил купавшегося ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Очевидцы на моторной лодке доставили ребенка на берег без сознания. По прибытии скорой медицинской помощи была проведена реанимация, однако ребенок скончался на месте.
«Им (водителем — ред.) оказался ранее судимый 45-летний житель Воронежа, который управляя катером, совершил наезд на купающегося ребенка, в результате которого он получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении УТ МВД.