Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель катера, насмерть сбивший ребенка в Воронеже, был ранее судим

Водитель катера, который сбил насмерть ребенка в Воронеже, был ранее судим.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Водитель катера, насмерть сбивший 11-летнего ребенка на водохранилище в Воронеже, был ранее судим, сообщили в транспортном управлении МВД по ЦФО.

Следствием установлено, что 2 июля подозреваемый управлял катером в акватории Воронежского водохранилища. В ходе движения мужчина сбил купавшегося ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Очевидцы на моторной лодке доставили ребенка на берег без сознания. По прибытии скорой медицинской помощи была проведена реанимация, однако ребенок скончался на месте.

«Им (водителем — ред.) оказался ранее судимый 45-летний житель Воронежа, который управляя катером, совершил наезд на купающегося ребенка, в результате которого он получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении УТ МВД.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше