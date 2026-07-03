Водитель катера, насмерть сбивший ребенка в Воронеже, был ранее судим

Следствием установлено, что 2 июля подозреваемый управлял катером в акватории Воронежского водохранилища. В ходе движения мужчина сбил купавшегося ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Очевидцы на моторной лодке доставили ребенка на берег без сознания. По прибытии скорой медицинской помощи была проведена реанимация, однако ребенок скончался на месте.