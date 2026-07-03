Спор липецкой «Энергии» и московского контрагента на 319 млн закончился миром

Арбитражный суд Московской области прекратил производство по иску липецкого ПАО «Энергия» семьи спикера облсовета Владимира Серикова к московскому ЗАО «Промтех-Дубна». Размер требований составлял 319,1 млн руб. Это связано с утверждением мирового соглашения, следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная и резолютивная части решения еще не опубликованы.
Представители «Энергии» отказались комментировать «Ъ-Черноземье» спор по телефону. В «Промтех-Дубна» не ответили на звонки издания.
«Энергия» обратилась в суд 15 января. Из-за нехватки данных об уплате госпошлины заявление оставили без движения до 2 марта, в том же месяце его приняли к производству.
В тот же день «Энергия» инициировала разбирательство с «Промтех-Дубной» на 447 млн руб. Оно было прекращено на фоне заявления ответчиком мирового соглашения. Детали спора не разглашаются: иск был рассмотрен в закрытом режиме.
Также московский арбитраж продолжает рассматривать требования «Энергии» к «Промтех-Дубне» на 1 млрд руб. Ближайшее заседание по этому делу состоится 13 августа.