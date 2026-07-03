«Авто.ру Бизнес»: медианная стоимость нового российского авто выросла на треть

К июню 2026 года медианная стоимость нового автомобиля в России увеличилась на 3% по сравнению с январскими показателями. Эксперты «Авто.ру Бизнес» проанализировали массив объявлений и выяснили, что в сегменте китайских марок сокращается количество моделей массового сегмента из-за перехода к локальному производству. Средняя цена китайской машины в июне составила 4,05 млн рублей, что на 13,3% выше, чем год назад. При этом объем предложения китайских автомобилей вырос на 11% по сравнению с маем.
Среди локальных марок рост средней цены составил 32,6% (до 2,09 млн рублей в июне). Однако медианная стоимость нового автомобиля Lada осталась на уровне 1,4 млн рублей, не изменившись за полгода. Объем предложения от локальных производителей увеличился на 17%.
Лидером по снижению медианной стоимости автомобилей в первом полугодии стала Республика Башкортостан, где цена снизилась на 25,2% (до 2,1 млн рублей). Это связано с двукратным увеличением объема предложения, в основном в массовом сегменте. Двузначный уровень снижения также зафиксирован в Саратовской и Воронежской областях.
В некоторых регионах отмечен рост средней стоимости. Лидером по этому показателю стала Тульская область, где цена увеличилась на 8,3% (до 2,26 млн рублей). В топ-3 вошли Ярославская и Самарская области.
В Москве медианная стоимость нового автомобиля впервые превысила 4 млн рублей, увеличившись за шесть месяцев на 5%. Санкт-Петербург занял второе место с показателем 3,37 млн рублей (рост на 177 тысяч рублей по сравнению с январем 2025 года).
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