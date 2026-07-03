«Авто.ру Бизнес»: медианная стоимость нового российского авто выросла на треть

К июню 2026 года медианная стоимость нового автомобиля в России увеличилась на 3% по сравнению с январскими показателями. Эксперты «Авто.ру Бизнес» проанализировали массив объявлений и выяснили, что в сегменте китайских марок сокращается количество моделей массового сегмента из-за перехода к локальному производству. Средняя цена китайской машины в июне составила 4,05 млн рублей, что на 13,3% выше, чем год назад. При этом объем предложения китайских автомобилей вырос на 11% по сравнению с маем.