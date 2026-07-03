Власти предложили расширить географию прямых рейсов в Китай

«Мы предлагаем к следующей встрече подготовить приоритетный список регионов для постановки прямых рейсов. В такие популярные центры, как Камчатка, Алтай, Тюмень и Русский Север, из Китая пока не летают самолёты, хотя там уже создана инфраструктура для приема китайских туристов. Рассчитываем на содействие китайской стороны в этом вопросе», — заявил замминистра Дмитрий Вахруков на переговорах.
Только за первые три месяца 2026 года турпоток между странами вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 825 тысяч человек. Такой результат принесли безвизовый режим и доверительный диалог между ведомствами.
В Минэкономразвития считают, что для дальнейшего роста нужно убрать несколько ключевых препятствий. Среди них — невозможность пересекать границу на личных автомобилях и неполная география прямых авиарейсов.
Прямое авиасообщение между Россией и Китаем в 2026 году обеспечивают около 16 авиакомпаний. Они выполняют до 290 рейсов в неделю. Широкую сеть полетов предлагают как российские, так и китайские перевозчики.