Власти предложили расширить географию прямых рейсов в Китай

«Мы предлагаем к следующей встрече подготовить приоритетный список регионов для постановки прямых рейсов. В такие популярные центры, как Камчатка, Алтай, Тюмень и Русский Север, из Китая пока не летают самолёты, хотя там уже создана инфраструктура для приема китайских туристов. Рассчитываем на содействие китайской стороны в этом вопросе», — заявил замминистра Дмитрий Вахруков на переговорах.