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Власти предложили расширить географию прямых рейсов в Китай

В первом квартале 2026 года взаимный турпоток между Россией и Китаем составил 825 тысяч поездок. Чтобы путешественников стало еще больше, нужно активнее развивать авиасообщение. С такой инициативой выступил замминистра Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Patrick Konior/CC0

«Мы предлагаем к следующей встрече подготовить приоритетный список регионов для постановки прямых рейсов. В такие популярные центры, как Камчатка, Алтай, Тюмень и Русский Север, из Китая пока не летают самолёты, хотя там уже создана инфраструктура для приема китайских туристов. Рассчитываем на содействие китайской стороны в этом вопросе», — заявил замминистра Дмитрий Вахруков на переговорах.

Только за первые три месяца 2026 года турпоток между странами вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 825 тысяч человек. Такой результат принесли безвизовый режим и доверительный диалог между ведомствами.

В Минэкономразвития считают, что для дальнейшего роста нужно убрать несколько ключевых препятствий. Среди них — невозможность пересекать границу на личных автомобилях и неполная география прямых авиарейсов.

Прямое авиасообщение между Россией и Китаем в 2026 году обеспечивают около 16 авиакомпаний. Они выполняют до 290 рейсов в неделю. Широкую сеть полетов предлагают как российские, так и китайские перевозчики.