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В день Казанской иконы Божией Матери в РТ ждут Патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Казань в день праздника Казанской иконы Божией Матери. Об этом рассказал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл на открытии выставки к 300-летию Петропавловского собора в Национальном музее РТ.

Источник: ИА Татар-информ

«Мы надеемся, что во время визита Святейшим Патриархом Кириллом на праздник Казанской иконы Божьей Матери, он посетит и храм Петра и Павла, увидит проделанные работы и скажет свое слово», — сказал владыка.

Как рассказывал ранее глава Татарстанской митрополии, Патриарх принял приглашение Раиса Татарстана Рустама Минниханова вновь посетить столицу республики.

Напомним, День Казанской иконы Божией Матери отмечается два раза в год: 21 июля и 4 ноября. Последний раз Святейший Патриарх посещал Казань 21 июля 2025 года — это был его четвертый визит в столицу Татарстана. Тогда Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Литургию в Казанском соборе, ознакомился с ходом строительства храма Николы Тульского и совершил Чин малого освящения только что отреставрированного храма на Казанке.

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