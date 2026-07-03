В день Казанской иконы Божией Матери в РТ ждут Патриарха Кирилла

Напомним, День Казанской иконы Божией Матери отмечается два раза в год: 21 июля и 4 ноября. Последний раз Святейший Патриарх посещал Казань 21 июля 2025 года — это был его четвертый визит в столицу Татарстана. Тогда Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Литургию в Казанском соборе, ознакомился с ходом строительства храма Николы Тульского и совершил Чин малого освящения только что отреставрированного храма на Казанке.