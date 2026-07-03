В Красноярском крае руководитель фирмы пойдет под суд из-за дорожной схемы за 93 тыс рублей

В 2020 году администрация района искала подрядчика для разработки схемы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Начальная цена контракта составляла почти 890 тыс. рублей, но на аукционе ее снизили почти в 10 раз, до 93 тыс. рублей. Работы приняли и оплатили. Однако позже проверка показала, что пользоваться схемой невозможно.