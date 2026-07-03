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В Красноярском крае руководитель фирмы пойдет под суд из-за дорожной схемы за 93 тыс рублей

В Ирбейском районе перед судом предстанет фактический руководитель фирмы, которая по муниципальному контракту разработала схему организации дорожного движения.

В Ирбейском районе перед судом предстанет фактический руководитель фирмы, которая по муниципальному контракту разработала схему организации дорожного движения. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В 2020 году администрация района искала подрядчика для разработки схемы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Начальная цена контракта составляла почти 890 тыс. рублей, но на аукционе ее снизили почти в 10 раз, до 93 тыс. рублей. Работы приняли и оплатили. Однако позже проверка показала, что пользоваться схемой невозможно.

По заключению эксперта, документ не соответствовал требованиям закона и условиям контракта, не имел практической ценности, а фактическая стоимость выполненной работы составила 0 рублей. По версии следствия, руководитель фирмы понимал, что качественно выполнить контракт за такую сумму невозможно, но передал заказчику документы о якобы выполненной работе и получил оплату.

Ему утвердили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. Уголовное дело рассмотрит Ирбейский районный суд.