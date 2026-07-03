В предстоящие выходные изменится расписание «Ласточек» в Светлогорск и Зеленоградск

В предстоящие выходные и праздничные дни — 4, 5 и 6 июля — изменится расписание вечерних «Ласточек» на Светлогорском и Зеленоградском направлениях. Связано это с проведением Дня города и торжеств в честь 80-летия области.
4, 5 и 6 июля назначены поезда с временем отправления из Калининграда в 23:01, из Светлогорска — в 0:20.
«Ласточки» с отправлением из Калининграда 21:04 и с отправлением из Светлогорска в 22:40 4 и 5 июля будут отменены.
4, 5 и 6 июля назначаются электрички с отправлением из Калининграда в 23:07, из Зеленоградска — в 0:10.
Поезда из Калининграда 21:39 и из Зеленоградска в 22:45 4 и 5 июля отменят.
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