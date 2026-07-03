Самарцам напомнили правила поведения у водоемов и меры защиты от солнечного излучения

На площадке также присутствовали представители Главного управления МЧС России по Самарской области. В рамках межведомственного взаимодействия специалисты провели для собравшихся познавательные мастер-классы, рассказали о правилах безопасного поведения на воде и у воды в летний период, а также напомнили алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, чтобы отдых на берегу водоемов был не только полезным, но и максимально безопасным.