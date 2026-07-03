Евгений Чинцов проверил ход работ по проекту «Вам решать!» в Советском районе

Также председатель гордумы напомнил, что с 1 июля начался прием заявок на участие в проекте «Вам решать!» на 2027 год и продлится до 1 сентября 2026 года на портале GOLOSZA.RU. Он призвал горожан активно участвовать в отборе территорий для первоочередного благоустройства и вносить свои предложения по развитию города.