Евгений Чинцов проверил ход работ по проекту «Вам решать!» в Советском районе

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов провел объезд объектов благоустройства в Советском районе. Совместно с главой района Александром Ивановым он оценил текущее состояние и темпы ремонта на трех объектах, реализуемых в рамках губернаторского проекта «Вам решать!».
Первой точкой маршрута стал детский сад № 178. Здесь установили новые бордюры, территорию засыпали щебнем, в ближайшее время подрядчик приступит к укладке асфальта.
Затем комиссия посетила проезд от улицы Бекетова до улицы Пушкина (вдоль поликлиники № 34), где подрядная организация выполняет ремонт дорожного полотна и обустраивает парковочные карманы у домов № 10, 10А и 10Б по улице Бекетова.
Завершающим пунктом объезда стала школа № 135. Здесь ведутся работы по ремонту тротуара и дороги по пути следования к учебному заведению со стороны улицы Горбатовской.
По словам Евгения Чинцова, все проверенные объекты были выбраны жителями путем голосования в рамках проекта «Вам решать!» в прошлом году, и в настоящее время работы на них близятся к завершению.
«Важно, что все идет по графику. Будем контролировать качество и сроки, чтобы людям стало комфортнее добираться до важных социальных объектов», — подчеркнул он.
Также председатель гордумы напомнил, что с 1 июля начался прием заявок на участие в проекте «Вам решать!» на 2027 год и продлится до 1 сентября 2026 года на портале GOLOSZA.RU. Он призвал горожан активно участвовать в отборе территорий для первоочередного благоустройства и вносить свои предложения по развитию города.
Александр Иванов отметил, что в 2026 году в рамках проекта «Вам решать!» в Советском районе реализуется восемь инициатив, большинство из которых направлены на развитие социальной инфраструктуры. По его словам, обновляются территории детских садов, обустраиваются подходы к школе и поликлинике, модернизируются детская и спортивная площадки для молодежи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области начался прием заявок на проект «Вам решать!».