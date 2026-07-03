Калининградский студент вышел в финал конкурса «Моя страна — моя Россия»

Два жителя Калининградской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего в финал прошёл 321 участник из 80 тысяч заявок со всей страны и из десяти иностранных государств. Калининградскую область представят студент Западного филиала Президентской академии Антон…