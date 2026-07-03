Калининградский студент вышел в финал конкурса «Моя страна — моя Россия»

Два жителя Калининградской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего в финал прошёл 321 участник из 80 тысяч заявок со всей страны и из десяти иностранных государств.
Калининградскую область представят студент Западного филиала Президентской академии Антон Работин и воспитатель детского сада № 125 Мария Краснолобова.
Антон Работин разработал проект «Восточно-Евразийский Коридор (ВЕК)» — цифровую платформу для сопровождения внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса из приграничных и эксклавных регионов. Платформа должна помочь предпринимателям выходить на рынки Азии и Ближнего Востока, снижать логистические барьеры и повышать экономическую связность регионов.
Мария Краснолобова представила проект «Юннаты Балтики: семейная экологическая тропа как центр эковоспитания и благоустройства микрорайона города Калининграда». Её инициатива предполагает создание образовательного пространства для совместной деятельности детей, родителей и педагогов по изучению и благоустройству природной среды.
Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что за каждой заявкой стоит конкретная инициатива и личная ответственность автора. Финалисты получат возможность продолжить развитие своих проектов в рамках образовательных, карьерных и партнёрских программ.