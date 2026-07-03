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Названы безопасные для купания нижегородские водоемы

Вода в них соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Источник: Время

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области назвало водоемы региона, в которых можно купаться. По состоянию на 3 июля вода в них соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, среди разрешенных:

озеро ПКиО 2 очереди, пр. Молодежный (Автозаводский район); озеро ПКиО 2 очереди, ул. Смирнова (Автозаводский район); озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинской район); озеро Сортировочное, ул. Архангельская (Канавинский район); озеро Сортировочное, Березовая роща (Канавинский район); пруд «408 км» (г. Арзамас); река Теша (г. Арзамас); озеро "у Крутой горы (г. Богородск); озеро Юрасовское (г.о.г. Бор); река Белая (г. Городец); Верхний пруд, все три пляжа (г.о.г. Выкса).

Напомним, в Борском округе из водоема извлекли тело ребенка, начата доследственная проверка.

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