Нескольким районам и агрокомплексам в Ростовской области угрожает засуха

Напомним, сегодня в трех районах Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Предупреждение о жаре и возможности возгораний также будет действовать завтра, 4 июля. При этом местами по области 4 и 5 июля могут пройти грозовые ливни с градом.