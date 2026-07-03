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Более 2,3 тысячи нижегородских школьников сдали ОГЭ в резервный день

3 июля прошел резервный день ОГЭ для сдачи всех предметов, кроме русского языка и математики.

Источник: Нижегородская правда

3 июля в Нижегородской области прошел резервный день ОГЭ для сдачи всех предметов, кроме русского языка и математики. В этот день экзамен сдавали 2387 выпускников, рассказал министр образования региона Михаил Пучков.

Для проведения экзаменов в Нижегородской области были открыты 47 пунктов.

Как сообщили организаторы, экзамены во всех пунктах прошли в штатном режиме. Нарушений и удалений участников зафиксировано не было.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что трехсотбалльник Илья Ковалев рассказал о своей мечте.