Более 2,3 тысячи нижегородских школьников сдали ОГЭ в резервный день

3 июля в Нижегородской области прошел резервный день ОГЭ для сдачи всех предметов, кроме русского языка и математики. В этот день экзамен сдавали 2387 выпускников, рассказал министр образования региона Михаил Пучков.
Для проведения экзаменов в Нижегородской области были открыты 47 пунктов.
Как сообщили организаторы, экзамены во всех пунктах прошли в штатном режиме. Нарушений и удалений участников зафиксировано не было.
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