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На улице Елизаветинской в Калининграде открыли новую железнодорожную остановку

На территории обустроили высокую платформу.

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На улице Елизаветинской в Калининграде открыли новый железнодорожный остановочный пункт. На территории обустроили высокую платформу. С 3 июля там останавливаются пассажирские поезда.

Новый пункт располагается на пересечении улиц Елизаветинской и Челнокова. На нём осуществляют посадку и высадку все пригородные поезда светлогорского направления.

Как рассказал начальник Калининградской дирекции пассажирских обустройств Александр Грызлов, строительство платформы вели с использованием сборно-разборных конструкций, что позволило закончить работы за четыре месяца. Её длина рассчитана на пятивагонную «Ласточку». Платформу оборудовали двумя пандусами, антискользящим покрытием с тактильными указателями, информационными табличками, освещением, видеонаблюдением, а также погодным модулем.

В КЖД уточнили, что для включения в маршруты нового остановочного пункта вносили изменения в расписание движения поездов светлогорского, зеленоградского направлений, а также внутригородских. Пассажирам рекомендуют уточнять расписание на сайте КППК.

Отметим, что строительством платформы занялись в декабре 2025 года. Ранее около нового остановочного пункта «Елизаветинская» сделали безопасный переход через железную дорогу. Рядом с ним обустроили площадку для отдыха со скамейками и освещением.

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