На улице Елизаветинской в Калининграде открыли новую железнодорожную остановку

Как рассказал начальник Калининградской дирекции пассажирских обустройств Александр Грызлов, строительство платформы вели с использованием сборно-разборных конструкций, что позволило закончить работы за четыре месяца. Её длина рассчитана на пятивагонную «Ласточку». Платформу оборудовали двумя пандусами, антискользящим покрытием с тактильными указателями, информационными табличками, освещением, видеонаблюдением, а также погодным модулем.