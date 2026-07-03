В станице Гиагинской Адыгеи открыли обновленную детскую библиотеку

Обновленная Гиагинская районная детская библиотека открылась в Республике Адыгее. Реконструкция проводилась при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном проектном офисе.
Учреждение приобрело статус модельной библиотеки. Оно переехало в новое здание. Дизайн интерьера выполнен в экостиле: стены украшены стабилизированным мхом, мебель и стеллажи изготовлены из натуральных материалов в пастельных тонах. Продуманное зонирование с четкими указателями обеспечивает комфорт для всех посетителей. Особое место занимает интерактивный комплекс «Экоша», который в доступной форме знакомит детей с основами экологии, сортировкой и переработкой мусора.
Фонд библиотеки пополнился более чем на 3,8 тыс. экземпляров новых изданий. Среди них — приключенческие романы, энциклопедии, научно-популярные книги, сказки народов мира и сборники стихов. Особое внимание уделено произведениям, затрагивающим социальные темы, развивающим критическое мышление и эмоциональный интеллект.
«Благодаря реализации национального проекта “Семья” детская библиотека значительно преобразилась. Учреждение обрело новое помещение, а также было оснащено полным комплектом необходимого технического оборудования, включая лицензионное программное обеспечение и компьютеры для организации рабочих мест», — отметила директор Гиагинской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Анастасия Красюкова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.