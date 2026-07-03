В станице Гиагинской Адыгеи открыли обновленную детскую библиотеку

Учреждение приобрело статус модельной библиотеки. Оно переехало в новое здание. Дизайн интерьера выполнен в экостиле: стены украшены стабилизированным мхом, мебель и стеллажи изготовлены из натуральных материалов в пастельных тонах. Продуманное зонирование с четкими указателями обеспечивает комфорт для всех посетителей. Особое место занимает интерактивный комплекс «Экоша», который в доступной форме знакомит детей с основами экологии, сортировкой и переработкой мусора.