В Перми за полгода вторичные квартиры подорожали на 7,4%

«Квадратный метр “вторички” вырос больше, чем метр “первички”, который по итогам полугодия показал прирост всего на 2,6%. Сейчас спрос низок в обоих сегментах, но те покупатели, которые все-таки решают свой квартирный вопрос, предпочитают рынок, где они могут найти квартиру на 18% дешевле, чем в новостройке. В настоящее время у продавцов неплохая возможность продать свою квартиру, пока нет ценовой конкуренции со стороны новостроек и легче найти покупателя», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.