В Ростове-на-Дону наградили автоинспекторов в честь юбилея ведомства

— В любую погоду инспекторы берегут наш покой. За прошедший год наибольшее впечатление на меня произвел случай, когда патрульные моментально отреагировали и спасли жизнь задыхающемуся ребенку, успев довезти его до больницы, — подчеркнул глава региона Юрий Слюсарь.