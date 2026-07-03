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Камчатский сельскохозяйственный техникум получил новое оборудование

Туда закупили тракторы, микроскопы и гидропонные фермы.

Камчатский сельскохозяйственный техникум получил оборудование для мастерских «Агрономия», «Растениеводство» и «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», сообщили в Министерстве образования Камчатского края. Оснащение учреждений образования новой техникой отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

На учебно-производственную базу филиала Камчатского сельскохозяйственного техникума в селе Мильково поступил компактный трактор «Беларус-320.4М», универсально-пропашный агрегат «БЕЛАРУС-82.1», мощный и высокопроходимый гусеничный трактор «Агромаш 90ТГ» и колесный трактор «Беларус 2022.3». Для мастерских «Агрономия» и «Растениеводство» закупили микроскопы и гидропонные фермы. Сейчас в пространствах проводится ремонт, чтобы студенты с 1 сентября начали учебный процесс в комфортных классах.

«Обновление материально-технической базы камчатских колледжей и техникумов открывает перед нашими студентами новые возможности. Так, ребята в сельскохозяйственном техникуме получают практические навыки управления и обслуживания широкого спектра сельскохозяйственной техники — от компактных тракторов до самых современных и мощных агрегатов. Студенты учатся в современных мастерских, оснащенных оборудованием, которое используется на сельхозпредприятиях Камчатки. Это значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда, делая выпускников ценными кадрами для аграрной отрасли региона», — отметил начальник отдела профессионального образования министерства образования региона Илья Макаров.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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