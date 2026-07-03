Камчатский сельскохозяйственный техникум получил новое оборудование

«Обновление материально-технической базы камчатских колледжей и техникумов открывает перед нашими студентами новые возможности. Так, ребята в сельскохозяйственном техникуме получают практические навыки управления и обслуживания широкого спектра сельскохозяйственной техники — от компактных тракторов до самых современных и мощных агрегатов. Студенты учатся в современных мастерских, оснащенных оборудованием, которое используется на сельхозпредприятиях Камчатки. Это значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда, делая выпускников ценными кадрами для аграрной отрасли региона», — отметил начальник отдела профессионального образования министерства образования региона Илья Макаров.