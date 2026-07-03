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Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели ребенка на Воронежском водохранилище

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад от Западного межрегионального следственного управления на транспорте о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства. По версии следствия, на мальчика наехал катер.

Источник: Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад от Западного межрегионального следственного управления на транспорте о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства. По версии следствия, на мальчика наехал катер.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, ставшем причиной гибели человека по неосторожности. Наказание по инкриминируемой норме — до пяти лет лишения свободы.

В июне на пляже в Воронежской области утонул 17-летний подросток. Компания молодых людей арендовала катамаран и прыгала с него в воду. Спасти несовершеннолетнего не удалось.