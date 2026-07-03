Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели ребенка на Воронежском водохранилище

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад от Западного межрегионального следственного управления на транспорте о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства. По версии следствия, на мальчика наехал катер.