Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели ребенка на Воронежском водохранилище

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад от Западного межрегионального следственного управления на транспорте о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства. По версии следствия, на мальчика наехал катер.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, ставшем причиной гибели человека по неосторожности. Наказание по инкриминируемой норме — до пяти лет лишения свободы.
В июне на пляже в Воронежской области утонул 17-летний подросток. Компания молодых людей арендовала катамаран и прыгала с него в воду. Спасти несовершеннолетнего не удалось.