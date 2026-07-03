Что делать, если в вас поселился артист: мечтающих о сцене калининградцев приглашают на занятия театральной студии

Занятия бесплатные, а попасть на них могут все желающие от 16 до 25 лет. Набор случается раз в год, после чего группа уходит в плотную работу. Чтобы записаться на собеседование, нужно написать в личные сообщения Алёне Бариновой во «ВКонтакте».