Волгоградская легкоатлетка установила личный рекорд на Спартакиаде

Для Екатерины эта бронза — не просто медаль, а подтверждение серьёзного прогресса и упорной работы. Личный рекорд на столь представительном старте говорит о том, что спортсменка находится на верном пути и способна ставить перед собой ещё более амбициозные цели. Для Волгоградской области это значимое достижение: регион традиционно силён в лёгкой атлетике, и новые имена продолжают вписываться в спортивную летопись.