В поликлинике № 4 Ульяновска откроют центр по борьбе с сахарным диабетом

Центр по борьбе с сахарным диабетом откроется осенью в поликлинике № 4 Ульяновска при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Минздраве Ульяновской области.
В новом пространстве установят педиатрическое кресло, ультразвуковой стетоскоп, офтальмологический тонометр и УЗИ для офтальмологии. Врачи поликлиники уже прошли обучение по востребованным направлениям: врач-офтальмолог освоила работу на новом оборудовании, а врач-эндокринолог изучил современные подходы к ведению пациентов с синдромом диабетической стопы.
После открытия центра пациентам будут доступны комплексный офтальмологический осмотр, диагностика на современном оборудовании, раннее выявление и лечение таких заболеваний и состояний, как осложненная катаракта, некомпенсированная глаукома, диабетическая ретинопатия, отечная макулопатия и гемофтальм.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.