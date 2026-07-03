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В поликлинике № 4 Ульяновска откроют центр по борьбе с сахарным диабетом

В нем установят офтальмологический тонометр и ультразвуковой стетоскоп.

Центр по борьбе с сахарным диабетом откроется осенью в поликлинике № 4 Ульяновска при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Минздраве Ульяновской области.

В новом пространстве установят педиатрическое кресло, ультразвуковой стетоскоп, офтальмологический тонометр и УЗИ для офтальмологии. Врачи поликлиники уже прошли обучение по востребованным направлениям: врач-офтальмолог освоила работу на новом оборудовании, а врач-эндокринолог изучил современные подходы к ведению пациентов с синдромом диабетической стопы.

После открытия центра пациентам будут доступны комплексный офтальмологический осмотр, диагностика на современном оборудовании, раннее выявление и лечение таких заболеваний и состояний, как осложненная катаракта, некомпенсированная глаукома, диабетическая ретинопатия, отечная макулопатия и гемофтальм.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.