Bloomberg: венесуэльцы требуют выборов на фоне недостаточных мер по ликвидации последствий землетрясений

Согласно опросу AtlasIntel, проведенному для Bloomberg News с 26 по 30 июня, после землетрясений рейтинг неодобрения работы Родригес вырос до 63,3% по сравнению с 58% в мае.
В последние дни в социальных сетях распространяются видео, на которых венесуэльцы критикуют правительство за медленную реакцию и вступают в перепалки с чиновниками. На одном из видео местные добровольцы противостоят солдатам, находящимся в зоне бедствия, и требуют объяснить, почему у них в руках винтовки, а не кирки и лопаты. «Это… предназначено для защиты страны. Но мы не на войне, у нас чрезвычайная ситуация», — говорит волонтер солдатам.
Сама Родригес тоже столкнулась с общественным гневом. Во время визита на прошлой неделе в один из наиболее пострадавших районов Каракаса ее окружили местные жители, обвинив в том, что власти бросили их на произвол судьбы. В адрес Родригес они скандировали «убирайся!».
«Люди очень злы на правительство за то, что оно не отнеслось к землетрясениям всерьез и не приняло эффективных мер. Могут начаться гражданские беспорядки, что обернется серьезной проблемой», — сказал Брайан Наранхо, бывший высокопоставленный американский дипломат с опытом работы в Венесуэле.
Родригес в четверг вечером заявила, что сообщения о медлительной реакции правительства «в значительной степени сформированы нарративами, созданными в рамках скоординированных информационных кампаний». По ее словам, государство «действовало незамедлительно».
Согласно Венесуэльской обсерватории социальных конфликтов, за первые три месяца 2026 года число антиправительственных протестов выросло до 1926 по сравнению с 788 за аналогичный период 2025 года.