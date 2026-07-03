Bloomberg: венесуэльцы требуют выборов на фоне недостаточных мер по ликвидации последствий землетрясений

В последние дни в социальных сетях распространяются видео, на которых венесуэльцы критикуют правительство за медленную реакцию и вступают в перепалки с чиновниками. На одном из видео местные добровольцы противостоят солдатам, находящимся в зоне бедствия, и требуют объяснить, почему у них в руках винтовки, а не кирки и лопаты. «Это… предназначено для защиты страны. Но мы не на войне, у нас чрезвычайная ситуация», — говорит волонтер солдатам.