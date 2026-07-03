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Bloomberg: венесуэльцы требуют выборов на фоне недостаточных мер по ликвидации последствий землетрясений

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес столкнулась с усугубляющимися политическими последствиями двух землетрясений, произошедших на прошлой неделе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно опросу AtlasIntel, проведенному для Bloomberg News с 26 по 30 июня, после землетрясений рейтинг неодобрения работы Родригес вырос до 63,3% по сравнению с 58% в мае.

Почти две трети респондентов негативно отозвались о действиях правительства в связи с землетрясениями, а 52,4% назвали меры реагирования «очень неэффективными».

В последние дни в социальных сетях распространяются видео, на которых венесуэльцы критикуют правительство за медленную реакцию и вступают в перепалки с чиновниками. На одном из видео местные добровольцы противостоят солдатам, находящимся в зоне бедствия, и требуют объяснить, почему у них в руках винтовки, а не кирки и лопаты. «Это… предназначено для защиты страны. Но мы не на войне, у нас чрезвычайная ситуация», — говорит волонтер солдатам.

Сама Родригес тоже столкнулась с общественным гневом. Во время визита на прошлой неделе в один из наиболее пострадавших районов Каракаса ее окружили местные жители, обвинив в том, что власти бросили их на произвол судьбы. В адрес Родригес они скандировали «убирайся!».

Около 45,7% респондентов заявили, что избрание нового президента сейчас является более приоритетной задачей, чем восстановление страны, за которое выступают 32,6% опрошенных.

«Люди очень злы на правительство за то, что оно не отнеслось к землетрясениям всерьез и не приняло эффективных мер. Могут начаться гражданские беспорядки, что обернется серьезной проблемой», — сказал Брайан Наранхо, бывший высокопоставленный американский дипломат с опытом работы в Венесуэле.

Родригес в четверг вечером заявила, что сообщения о медлительной реакции правительства «в значительной степени сформированы нарративами, созданными в рамках скоординированных информационных кампаний». По ее словам, государство «действовало незамедлительно».

По данным опроса, катастрофа усугубила кризис доверия, который нарастал с тех пор, как в январе американские военные захватили президента Николаса Мадуро.

Согласно Венесуэльской обсерватории социальных конфликтов, за первые три месяца 2026 года число антиправительственных протестов выросло до 1926 по сравнению с 788 за аналогичный период 2025 года.

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