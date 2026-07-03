Сенатор предупредил Эстонию о последствиях угроз Петербургу

«Москва не заинтересована в эскалации с соседями, но и в Таллине должны понимать, что язык угроз и участие в террористической логике Киева только ставят Эстонию в уязвимую позицию и превращают страну в расходный материал большой геополитической игры. И цену за это, как всегда, заплатят не чиновники с громкими заявлениями, а обычные люди», — заявил собеседник NEWS.ru.