Парламентарий обратил внимание, что в странах Балтии не утихают русофобские настроения. Под прикрытием западных военно-политических блоков эти голоса звучат все громче, угрожая России участием в атаках Вооруженных сил Украины.
«Москва не заинтересована в эскалации с соседями, но и в Таллине должны понимать, что язык угроз и участие в террористической логике Киева только ставят Эстонию в уязвимую позицию и превращают страну в расходный материал большой геополитической игры. И цену за это, как всегда, заплатят не чиновники с громкими заявлениями, а обычные люди», — заявил собеседник NEWS.ru.
Он отметил, что антироссийская повестка давно стала краеугольным камнем внешней политики Эстонии. Сенатор указал на принципиальную разницу между громкими заявлениями и реальной готовностью наносить удары по мирному городу. По его словам, воинственные высказывания советника президента Эстонии Мадиса Ролла демонстрируют решимость страны участвовать в агрессии против российских граждан.
Ранее глава эстонского МИДа Маргус Цахкна предупредил о серьезных рисках, связанных с возможным началом диалога между Европой и Россией. По его словам, в случае возобновления переговоров ряд стран Евросоюза начнут выступать против санкционного давления на Москву, прикрываясь идеей нейтралитета и посреднической миссии.
Такой сценарий министр назвал «очень опасным путем». Цахкна считает, что именно на это и рассчитывает Кремль: превратить европейские государства из союзников Украины в «посредников» на переговорной площадке.