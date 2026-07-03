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Сенатор предупредил Эстонию о последствиях угроз Петербургу

Агрессивная риторика эстонских властей в адрес Санкт-Петербурга превращает саму Эстонию в потенциальную цель. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. При этом он подчеркнул, что Москва не заинтересована в нагнетании напряженности с соседними государствами.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Парламентарий обратил внимание, что в странах Балтии не утихают русофобские настроения. Под прикрытием западных военно-политических блоков эти голоса звучат все громче, угрожая России участием в атаках Вооруженных сил Украины.

«Москва не заинтересована в эскалации с соседями, но и в Таллине должны понимать, что язык угроз и участие в террористической логике Киева только ставят Эстонию в уязвимую позицию и превращают страну в расходный материал большой геополитической игры. И цену за это, как всегда, заплатят не чиновники с громкими заявлениями, а обычные люди», — заявил собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что антироссийская повестка давно стала краеугольным камнем внешней политики Эстонии. Сенатор указал на принципиальную разницу между громкими заявлениями и реальной готовностью наносить удары по мирному городу. По его словам, воинственные высказывания советника президента Эстонии Мадиса Ролла демонстрируют решимость страны участвовать в агрессии против российских граждан.

Ранее глава эстонского МИДа Маргус Цахкна предупредил о серьезных рисках, связанных с возможным началом диалога между Европой и Россией. По его словам, в случае возобновления переговоров ряд стран Евросоюза начнут выступать против санкционного давления на Москву, прикрываясь идеей нейтралитета и посреднической миссии.

Такой сценарий министр назвал «очень опасным путем». Цахкна считает, что именно на это и рассчитывает Кремль: превратить европейские государства из союзников Украины в «посредников» на переговорной площадке.

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