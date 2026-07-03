Зонирование Стрелки в Нижнем Новгороде изменят под строительство двух гостиниц

В Канавинском районе Нижнего Новгорода к 2035 году планируют построить два крупных гостинично-конгрессных комплекса и реконструировать историческую «Гостиницу Ермолаевых» на улице Советской, 2а, следует из материалов, опубликованных на сайте мэрии.
Для реализации проекта застройщика «Возрождение» на Стрелке изменят правила землепользования. Часть территории в границах улиц Советской, Совнаркомовской и Окской набережной переведут в зону туристической застройки. Документация, подготовленная Институтом развития агломерации Нижегородской области, сейчас проходит общественные слушания.
Согласно проекту планировки, территорию разделят на три зоны. Первая зона отведена под отель на 288 номеров с подземной парковкой на 48 мест. Во второй зоне возведут гостиницу на 187 номеров с подземной стоянкой на 47 мест и встроенно-пристроенным конгресс-холлом. Третья зона предполагает модернизацию существующего отеля на 73 номера.
Общая площадь планировки составит 7,5 гектаров, а схема дорожной сети охватит 12,5 гектаров.
Появление новых объектов с концертными залами и выставочными площадками рядом с Нижегородской ярмаркой позволит городу принимать крупные федеральные форумы и фестивали.
Ранее сообщалось, что три гостиницы построили возле ФОКов в нижегородских муниципалитетах.