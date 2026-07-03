Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зонирование Стрелки в Нижнем Новгороде изменят под строительство двух гостиниц

Правила землепользования изменят для реализации проекта застройщика «Возрождение».

Источник: Время

В Канавинском районе Нижнего Новгорода к 2035 году планируют построить два крупных гостинично-конгрессных комплекса и реконструировать историческую «Гостиницу Ермолаевых» на улице Советской, 2а, следует из материалов, опубликованных на сайте мэрии.

Для реализации проекта застройщика «Возрождение» на Стрелке изменят правила землепользования. Часть территории в границах улиц Советской, Совнаркомовской и Окской набережной переведут в зону туристической застройки. Документация, подготовленная Институтом развития агломерации Нижегородской области, сейчас проходит общественные слушания.

Согласно проекту планировки, территорию разделят на три зоны. Первая зона отведена под отель на 288 номеров с подземной парковкой на 48 мест. Во второй зоне возведут гостиницу на 187 номеров с подземной стоянкой на 47 мест и встроенно-пристроенным конгресс-холлом. Третья зона предполагает модернизацию существующего отеля на 73 номера.

Общая площадь планировки составит 7,5 гектаров, а схема дорожной сети охватит 12,5 гектаров.

Появление новых объектов с концертными залами и выставочными площадками рядом с Нижегородской ярмаркой позволит городу принимать крупные федеральные форумы и фестивали.

Ранее сообщалось, что три гостиницы построили возле ФОКов в нижегородских муниципалитетах.