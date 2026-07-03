Зонирование Стрелки в Нижнем Новгороде изменят под строительство двух гостиниц

Согласно проекту планировки, территорию разделят на три зоны. Первая зона отведена под отель на 288 номеров с подземной парковкой на 48 мест. Во второй зоне возведут гостиницу на 187 номеров с подземной стоянкой на 47 мест и встроенно-пристроенным конгресс-холлом. Третья зона предполагает модернизацию существующего отеля на 73 номера.