Лечебное дело и IT: что чаще всего выбирают иностранные студенты БФУ в Калининграде

Выпускниками Балтийского федерального университета имени И. Канта в этом году стали 193 иностранных студента из 21 страны. Об этом сообщает пресс-служба БФУ в пятницу, 3 июля — в этот день в Калининграде проходит торжественная церемония вручения дипломов.