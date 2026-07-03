Эксперт Кучерявенко назвал риски заправки бензином из канистры

На протяжении нескольких последних недель автолюбители сталкиваются с топливным коллапсом: на каких-то заправках безнина нет совсем, не других отпускают только по 20 литров. В ответ на это автолюбители стали скупать канистры, чтобы при случае запастись топливом впрок. Но вот как не ошибиться с выбором?
Корреспондент rostov.aif.ru изучил рекомендации специалистов и выяснил, на какие параметры нужно обращать внимание при покупке топлива, а также как избежать типичных ошибок, способных привести к серьёзным поломкам автомобиля.
Почему портится бензин.
Топливо в закрытой ёмкости не хранится вечно. Со временем его состав меняется, что напрямую сказывается на работе мотора.
«Канистра — не просто ёмкость, а часть топливной системы. Выбирайте по трём критериям: материал, тип горловины и объём. И не экономьте на крышке», — комментирует нашей редакции опытный автомеханик Игорь Кучерявенко.
Эксперт выделяет четыре основные причины порчи топлива. Первая — испарение. Летучие фракции постепенно уходят, бензин становится гуще, из-за чего двигатель может не завестись. Вторая — окисление. При контакте с кислородом образуются смолы, которые забивают форсунки, карбюратор и свечи. В этом случае придется изрядно потратиться на замену.
Третья — попадание влаги через неплотную крышку. В результате образуется эмульсия, мотор начинает барахлить и терять мощность. Четвёртая — развитие микроорганизмов. В застоявшемся топливе размножаются бактерии и грибки, оседая на дне канистры и в элементах топливной системы.
Лучше из металла.
Чтобы минимизировать риски, при покупке важно оценить три параметра. Первый — материал. Пластиковые модели лёгкие, но чувствительны к перепадам температур. Металлические надёжнее, однако со временем могут окисляться изнутри. Оптимальным вариантом специалисты называют полипропилен с антикоррозийным покрытием.
Второй параметр — тип горловины. Резьбовая крышка обеспечивает герметичность, но заливать топливо через неё неудобно. Клапанная или откидная конструкция упрощает заправку, однако со временем механизм может засоряться.
«Если заправляете часто — берите с клапаном, но чистите раз в месяц», — добавляет Игорь Кучерявенко.
Перед покупкой обязательно стоит проверить швы: они не должны расходиться или деформироваться при наклоне.
Третий параметр — объём. Пятилитровые ёмкости подходят для экстренных случаев. Двадцатилитровые удобны для дачи или гаража. Шестидесятилитровые рассчитаны только на станции технического обслуживания: возить такие в багажнике опасно из-за высокого риска возгорания.
Сроки и риски.
Даже в идеальной таре бензин не хранится бесконечно. Срок годности напрямую зависит от объёма и материала. Пятилитровая пластиковая канистра сохраняет свойства топлива до 12 месяцев, особенно если стоит в тени. Двадцатилитровая металлическая — до 18 месяцев. Ёмкости на 60 литров при полной герметичности и хранении в прохладном месте допускают срок до 24 месяцев.
«Однако важно помнить: бензин в канистре начинает давать осадок уже спустя три месяца. Первые признаки расслоения топлива появляются гораздо раньше официальной даты истечения срока. Поэтому, если канистра простояла больше трёх месяцев, перед использованием обязательно взболтайте её и дайте отстояться пару минут, чтобы тяжёлые фракции осели на дно», — предупреждает автомеханик.
Использование просроченного топлива грозит серьёзными последствиями. Помимо проблем с запуском и неровной работы на холостых оборотах, возможны потеря мощности на высоких оборотах, загрязнение форсунок и нагар на свечах зажигания. В редких случаях перегрев испорченной топливной смеси создаёт риск возгорания.
«Если бензин хранился больше года — вылейте его и залейте свежий. Не рискуйте двигателем», — резюмирует Игорь Кучерявенко.
Он подчёркивает, что грамотный выбор канистры и соблюдение рекомендаций позволяют сохранять топливо в рабочем состоянии и избегать дорогостоящего ремонта.