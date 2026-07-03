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В Керчи 3 июля организовали подвоз питьевой воды спецтранспортом

Сначала ее получают важные социальные объекты.

Источник: ГУП РК «Вода Крыма»

В Керчи 3 июля начали подвозить воду населению из-за ремонта магистрального водопровода, сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

На улице Еременко специалисты продолжают восстанавливать магистральный водовод. Ночью рабочие подготовили участок и откачали воду. Сейчас они устанавливают ремонтный хомут, чтобы устранить течь. Как только монтаж будет завершен, начнется постепенный запуск и заполнение водопроводных линий.

На время ремонтных работ организован подвоз питьевой воды спецтранспортом. Сначала ее получают важные социальные объекты, а затем ее доставят в жилые районы.

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