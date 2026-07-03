В Калининграде открылась выставка, посвященная 80-летию области

В историко-художественном музее открылась новая постоянная выставка, посвященная 80-летию Калининградской области. Как сказала директор музея Екатерина Манюк, экспозиция будет жить и пополняться, потому что она будет работать в ближайшие годы — вплоть до следующего юбилея области.
Посетители увидят не только архивные документы и фото, но и обширный предметный ряд: награды, продукцию калининградских заводов, предметы интерьера и быта. Фишкой выставки стало рыбацкое судно 1940-х годов.
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