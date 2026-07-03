Бак взорвет? Эксперт Кучерявенко назвал риски заправки бензином из канистры

На протяжении нескольких последних недель автолюбители сталкиваются с топливным коллапсом: на каких-то заправках безнина нет совсем, не других отпускают только по 20 литров. В ответ на это автолюбители стали скупать канистры, чтобы при случае запастись топливом впрок. Но вот как не ошибиться с выбором?