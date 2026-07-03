Особый порядок продажи бензина вводят в Орловской области с 4 по 25 июля

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в соответствии с установленным порядком в четные даты на АЗС Орловской области будут заправлять автомобили с номерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9. Привязки к региону госномера транспортного средства в данном случае нет. Норма отпуска топлива остается на уровне 30 литров на автомобиль, розлив бензина в канистры и другие тары по-прежнему запрещен. Ограничения не касаются дизельного топлива и АЗС на трассах. Предусмотрены пять заправок, на которых «отпуск бензина будет производиться в любой день».