Особый порядок продажи бензина вводят в Орловской области с 4 по 25 июля

Правительство Орловской области опубликовало протокол заседания регионального оперативного штаба на тему установления ограничений на продажу автомобильного топлива. Речь идет о заправке транспортных средств в определенные дни в зависимости от их государственных регистрационных номеров. В протоколе указано, что этот порядок будет действовать с 4 июля по 25 июля 2026 года. Ранее дата его завершения не озвучивалась. Кроме того, с полуночи субботы АЗС в регионе будут работать круглосуточно.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в соответствии с установленным порядком в четные даты на АЗС Орловской области будут заправлять автомобили с номерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9. Привязки к региону госномера транспортного средства в данном случае нет. Норма отпуска топлива остается на уровне 30 литров на автомобиль, розлив бензина в канистры и другие тары по-прежнему запрещен. Ограничения не касаются дизельного топлива и АЗС на трассах. Предусмотрены пять заправок, на которых «отпуск бензина будет производиться в любой день».
По информации губернатора Андрея Клычкова, для неотложных и рабочих нужд предусмотрены пять АЗС, на которых отпуск бензина будет производиться в любой день для любой машины. Они расположены по адресам: Московское шоссе, 173а; Карачевское шоссе, 110; улица Автогрейдерная, 1а; улица Поселковая, 21; Карачевское шоссе, 92.
Также определен перечень автозаправочных станций (выделенных колонок и полос на АЗС) для отпуска бензина «для специального автотранспорта, принимающего непосредственное участие в обеспечении жизнедеятельности региона». Подтверждением этому будут служить путевые листы. На колонках следует «обеспечить наличие резерва и бесперебойный отпуск бензина».
Оперштаб предписал разместить на всех орловских АЗС информационные материалы, подробно разъясняющие новый порядок отпуска бензина.
Накануне также сообщалось, что с 4 июля на каждой автозаправочной станции в Орловской области будут дежурить сотрудники полиции, чтобы не допустить нарушений со стороны недобросовестных автовладельцев. По словам исполняющего обязанности первого замгубернатора Сергея Латынина, полицейские «будут отслеживать конфликтные ситуации».