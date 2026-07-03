Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по западному обходу Арзамаса запустили по временной схеме

Рабочее движение по западному обходу города Арзамаса запустили по временной схеме. Как сообщили в главном управлении автодорог Нижегородской области, открыт участок от кольца около рабочего поселка Выездное (у автодороги Владимир — Муром — Арзамас) до автодороги Арзамас-1 — Марьевка — Ковакса — Пиявочное. Протяженность участка составляет 4,6 км, пока на нем действуют ограничения скорости 40 км/ч.

Источник: Коммерсантъ

Рабочее движение по западному обходу города Арзамаса запустили по временной схеме. Как сообщили в главном управлении автодорог Нижегородской области, открыт участок от кольца около рабочего поселка Выездное (у автодороги Владимир — Муром — Арзамас) до автодороги Арзамас-1 — Марьевка — Ковакса — Пиявочное. Протяженность участка составляет 4,6 км, пока на нем действуют ограничения скорости 40 км/ч.

Строительство обхода продолжается: идут работы по путепроводу тоннельного типа под насыпью железной дороги и участку дороги протяженностью 583 м с выходом на перекресток улиц Ведерникова и Станционной.

Общая протяженность новой трассы составит 5,183 км. Ее строят в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».