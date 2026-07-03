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ФК «Пари Нижний Новгород» может вернуться к старому названию

Ранее, до июня 2022 года, футбольный клуб выступал под названием «Нижний Новгород».

По информации спортивного инсайдера Ивана Карпова, опубликованной в Telegram, ФК «Пари Нижний Новгород» рассматривает возможность возвращения к историческому наименованию.

Ранее, до июня 2022 года, футбольный клуб выступал под названием «Нижний Новгород». Смена наименования была обусловлена партнёрством с букмекерской компанией PARI, ставшей титульным спонсором команды.

Как утверждает Карпов, сейчас в планах клуба — восстановить прежнее название, при этом сотрудничество с PARI предполагается сохранить: букмекер останется спонсором, но его название не будет фигурировать в имени команды.

На текущий момент руководство футбольного клуба не давало официальных заявлений по этому поводу.

Ранее нижегородцам рассказали, чем интересен старт «Пари НН» в Первой лиге.