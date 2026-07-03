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В Сети о мошенниках запели не только артисты, но и мейн-кун: смотрим вирусные видео

В социальных сетях набирают популярность ролики о кибербезопасности. Авторы видео стараются всем возможными способами.

В социальных сетях набирают популярность ролики о кибербезопасности. Авторы видео стараются всем возможными способами привлечь внимание пользователей — используя треки о рисках общения с мошенниками, но и генерируя запоминающийся визуальный видеоряд с помощью искусственного интеллекта. Один из последних роликов — с поющим мейн-куном — уже полюбился россиянам.

Популярный интернет-блогер Демьян, который знаком своим подписчикам юмористическими зарисовками и музыкальными каверами, тоже посвятил свой очередной ролик кибербезопасности. С помощью незамысловатых рифм и зажигательного исполнения артист начитал основные принципы кибербезопасности. Видео уже собрало около 2000 лайков, 175 человек поделились им.

А вот поющий на фоне ковра и в ламповой обстановке времен СССР мейн-кун приглянулся более возрастной категории россиян. Сгенерированный с помощью ИИ персонаж призывает не вестись на легкие деньги, предлагаемые в соцсетях, и не выполнять никаких действий, которые диктуют неизвестные.

Видео: Демьян / vk.ru.