В Сети о мошенниках запели не только артисты, но и мейн-кун: смотрим вирусные видео

А вот поющий на фоне ковра и в ламповой обстановке времен СССР мейн-кун приглянулся более возрастной категории россиян. Сгенерированный с помощью ИИ персонаж призывает не вестись на легкие деньги, предлагаемые в соцсетях, и не выполнять никаких действий, которые диктуют неизвестные.