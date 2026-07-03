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13 безопасных для купания пляжей назвали в Нижегородской области

Специалисты ведомства провели свежие лабораторные исследования водоемов и обновили список мест, где качество воды не представляет угрозы.

Эксперты регионального Управления Роспотребнадзора опубликовали актуальные данные мониторинга зон отдыха по состоянию на 3 июля 2026 года. Лабораторный контроль подтвердил, что вода в ряде рек и озер полностью отвечает действующим санитарно-гигиеническим нормам.

В черте Нижнего Новгорода безопасными признаны пять локаций. В их число вошли озера Силикатное в Ленинском районе, Сортировочное в Канавинском районе (включая пляжи на Архангельской и в Березовой роще), а также оба пляжа Автозаводского парка культуры и отдыха — на проспекте Молодежном и улице Смирнова.

В муниципальных округах Нижегородской области проверку прошли еще восемь пляжных зон. Купаться без опасения за здоровье разрешено на Верхнем пруду в Выксе (одобрены все три пляжа), на реке Теша и пруду «408 км» в Арзамасе, на Юрасовском озере на Бору, на озере «у Крутой горы» в Богородске, а также на реке Белой в Городце. Проверки водоемов региона продолжаются.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали, как выбрать правильный солнцезащитный крем.

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