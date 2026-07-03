13 безопасных для купания пляжей назвали в Нижегородской области

В муниципальных округах Нижегородской области проверку прошли еще восемь пляжных зон. Купаться без опасения за здоровье разрешено на Верхнем пруду в Выксе (одобрены все три пляжа), на реке Теша и пруду «408 км» в Арзамасе, на Юрасовском озере на Бору, на озере «у Крутой горы» в Богородске, а также на реке Белой в Городце. Проверки водоемов региона продолжаются.