В перинатальном центре Альметьевска родился тысячный ребенок

Мама Виктория поделилась своими первыми впечатлениями. Она отметила, что это были ее первые роды, которые прошли быстро и легко, и все прошло замечательно. Молода мама выразила благодарность персоналу Перинатального центра, отметив, что с самого рождения ее сын находится в палате с ней.