Платные услуги в Ростовской области выросли на 3,6% за пять месяцев

Наибольшим спросом среди бытовых услуг пользовались техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования: их доля составила 44,2%, а расходы жителей региона на эти цели достигли 20,9 млрд руб. На втором месте — ремонт и строительство жилья и построек с долей 22% и объемом в 10,4 млрд руб. Парикмахерские и косметические услуги заняли 12,2% и составили 5,8 млрд руб.