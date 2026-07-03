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Дзержинский «Химик» провёл матчи 2‑го тура в высшей лиге по регби‑7

В столице «химики» не блеснули.

В Москве состоялись игры 2-го тура чемпионата России среди мужских команд по регби-7, где принимает участие дзержинский «Химик».

Прошедший тур получился не самым удачным для наших земляков. Они уступили «Балтийскому шторму-2» (Калининградская область) — 10:28, «Приморцу-Олимпийские надежды» (Санкт-Петербург) — 12:19, «Ротору» (Волгоград) — 5:40 и обыграли «Университет» (Чита) — 24:14.

Далее в играх за 5−8-е места мы проиграли «Сибири» (Новосибирск) — 14:19, а затем потерпели неудачу в матче за 7-е место Краснодарскому краю — 10:19.

Добавим, что в первом туре «Химик» финишировал на 4-й позиции.