Дзержинский «Химик» провёл матчи 2‑го тура в высшей лиге по регби‑7

В Москве состоялись игры 2-го тура чемпионата России среди мужских команд по регби-7, где принимает участие дзержинский «Химик».
Прошедший тур получился не самым удачным для наших земляков. Они уступили «Балтийскому шторму-2» (Калининградская область) — 10:28, «Приморцу-Олимпийские надежды» (Санкт-Петербург) — 12:19, «Ротору» (Волгоград) — 5:40 и обыграли «Университет» (Чита) — 24:14.
Далее в играх за 5−8-е места мы проиграли «Сибири» (Новосибирск) — 14:19, а затем потерпели неудачу в матче за 7-е место Краснодарскому краю — 10:19.
Добавим, что в первом туре «Химик» финишировал на 4-й позиции.