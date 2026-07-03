На пожаре под Симферополем спасли ежика

В четверг, 2 июля, в Симферопольском районе горела сухая трава, пожарные спасли ежа. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
В селе Давыдовка загорелась сухая растительность. На место прибыли пожарные. Они спасли ежика. Далее сотрудники МЧС потушили огонь. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. На месте происшествия работали 20 человек личного состава и пять единиц техники.
«Напоминаем, что с 24 июня начался особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.
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