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Нижегородский минтранс расторгнет контракт с перевозчиком автобуса № 118

После этого на маршруте будет работать новый перевозчик.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский минтранс расторгнет контракт с перевозчиком автобусного маршрута № 118 из-за нарушений. Об этом сообщает ГКУ «ЦРТС» Нижегородской области.

Ранее нижегородцы сообщали о том, что на маршруте № 118, который связывает Нижний Новгород и Кстово, проезд подорожал до 50 рублей. После этого на маршрут с проверкой вышли контролеры. Оказалось, в автобусах не только продавали билеты по неустановленным тарифам, но также принимали оплату незаконными способами.

С учётом выявленных нарушений Нижегородский минтранс решил в одностороннем порядке расторгнуть договор с перевозчиком. 6 июля ему будет направлено уведомление, а через 10 дней контракт будет расторгнут. Временно, пока не будет определен новый перевозчик, маршрут № 118 будет обслуживать Кстовская транспортная компания.

Напомним, с 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода проезд можно оплатить только безналичными способами: картами или с помощью приложения «Ситикард». Водители и кондукторы больше не продают билеты за наличные: теперь пассажиры, которые не пользуются безналом, должны заранее купить проездные карточки на одну или две поездки.