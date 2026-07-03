Нижегородский минтранс расторгнет контракт с перевозчиком автобуса № 118

Нижегородский минтранс расторгнет контракт с перевозчиком автобусного маршрута № 118 из-за нарушений. Об этом сообщает ГКУ «ЦРТС» Нижегородской области.
Ранее нижегородцы сообщали о том, что на маршруте № 118, который связывает Нижний Новгород и Кстово, проезд подорожал до 50 рублей. После этого на маршрут с проверкой вышли контролеры. Оказалось, в автобусах не только продавали билеты по неустановленным тарифам, но также принимали оплату незаконными способами.
С учётом выявленных нарушений Нижегородский минтранс решил в одностороннем порядке расторгнуть договор с перевозчиком. 6 июля ему будет направлено уведомление, а через 10 дней контракт будет расторгнут. Временно, пока не будет определен новый перевозчик, маршрут № 118 будет обслуживать Кстовская транспортная компания.
Напомним, с 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода проезд можно оплатить только безналичными способами: картами или с помощью приложения «Ситикард». Водители и кондукторы больше не продают билеты за наличные: теперь пассажиры, которые не пользуются безналом, должны заранее купить проездные карточки на одну или две поездки.