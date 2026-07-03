Нижегородский минтранс расторгнет контракт с перевозчиком автобуса № 118

Ранее нижегородцы сообщали о том, что на маршруте № 118, который связывает Нижний Новгород и Кстово, проезд подорожал до 50 рублей. После этого на маршрут с проверкой вышли контролеры. Оказалось, в автобусах не только продавали билеты по неустановленным тарифам, но также принимали оплату незаконными способами.