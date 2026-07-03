В Брянске Мурашко и Ковальчук открыли филиал Сеченовского университета

«Это, действительно, знаковый день… Первый курс … проходили студенты обучение пока не в этом здании, закончили первый курс почти 140 человек. В этом году набор студентов идет уже… Будет обучение в этом корпусе, он полностью соответствует современным требованиям для обучения студентов медицинским специальностям», — сказал журналистам Мурашко в ходе открытия кампуса.