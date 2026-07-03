В Дзержинске идет ремонт проездов к учреждениям социальной сферы

В этом году в списке ремонтных работ: парковки у детского сада № 132, больницы № 1, отдела ЗАГС и гимназии № 38. Подъездные пути к детским садам № 118, 124, 127, детской больнице № 8, западной подстанции скорой помощи, спортивной школе № 1. Подходы к детским садам № 120, 103, 92, 117, 118, 132, храму преподобного Серафима Саровского, школам №№ 37 и 24 и проезд вдоль школы № 37. Сделаем ротуары: к школе № 17, во дворах по улице Ульянова (от дома 2 до дома 9), от железнодорожной платформы «Пушкино» до улицы Железнодорожная, у отделения соцзащиты.