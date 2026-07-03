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В Дзержинске идет ремонт проездов к учреждениям социальной сферы

Всего этим летом запланирован ремонт на 21 объекте.

Источник: Нижегородская правда

Глава Дзержинска Михаил Клинков поделился в своих социальных сетях ходом ремонтных работ на дорогах и парковках, ведущих к дошкольным и учебным заведениям, больницам и другим важным объектам города:

"Хорошо идет кампания по ремонту проездов к учреждениям социальной сферы.

У клуба «Белая ладья» подготовили основание, провели выравнивание, идет засыпка щебня. В ближайшее время здесь появится 1600 квадратных метров нового асфальта.

Всего этим летом запланирован ремонт на 21 объекте. И за два предыдущих года уже привели в порядок 74 площадки.

В этом году в списке ремонтных работ: парковки у детского сада № 132, больницы № 1, отдела ЗАГС и гимназии № 38. Подъездные пути к детским садам № 118, 124, 127, детской больнице № 8, западной подстанции скорой помощи, спортивной школе № 1. Подходы к детским садам № 120, 103, 92, 117, 118, 132, храму преподобного Серафима Саровского, школам №№ 37 и 24 и проезд вдоль школы № 37. Сделаем ротуары: к школе № 17, во дворах по улице Ульянова (от дома 2 до дома 9), от железнодорожной платформы «Пушкино» до улицы Железнодорожная, у отделения соцзащиты.

При формировании списка в первую очередь учитывали обращения жителей и предложения депутатов. Параллельно специалисты администрации провели мониторинг: прошли по адресам, оценили состояние покрытий, зафиксировали проблемные точки. Работы по ремонту проездов к социальным учреждениям выполняются из средств городского бюджета".