Лаванда, тыквы и пироги: как под Черняховском изобрели формат «Деревенских посиделок» у стен старинного замка

В посёлке Каменское под Черняховском живёт около 500 человек — такое место непросто сделать центром притяжения. Но возможно — поэтому здесь постоянно проходят здесь самые разные мероприятия. Подробнее о развитии посёлка и планах «Клопс» рассказала активистка ТОС «Полюшко» Екатерина Синило.
«Деревенские посиделки».
В советские времена в Каменском жили около пяти тысяч человек. Осталось 500 — посёлок «съёжился» до размеров деревни и почти пропал из инфополя — с этой проблемой решили бороться местные жители.
Екатерина Синило вспоминает: активисты познакомились, когда готовились к фестивалю тыквы. Затем возникла идея проводить мероприятия каждый месяц, привлекая жителей соседних поселков. Так появились «Деревенские посиделки».
«Вдохновил сам посёлок Каменское. Здесь есть историческая часть — руины замка, Кирха, подвалы исторической сыроварни, и природная часть — рельеф, озеро», — объяснила Синило.
Сейчас активисты провели уже восемь мероприятий, каждое со своей темой. Были праздники, посвящённые лаванде, вербе и тыкве. В мае, например, состоялся День соседей: местные водили гостей по дворам, знакомили с бытом и угощали местной продукцией. Организаторы называют этот формат смесью сельского, исторического и гастрономического туризма.
«Мы за возрождение посёлка, сохранение культуры и самобытности, преемственность поколений», — говорит Екатерина Синило.
Съездить в июле.
В середине лета в Каменском пройдёт два больших праздника. На 4 июля запланирован День посёлка, которые посвятят культуре разных народов России. Участники шествия оденутся в национальные костюмы, подготовят приветствия и традиционные угощения. Праздник начнётся в 17:00 на площадке у Дома культуры.
На 18 июля запланирован День черники и черничного пирога. Состоится конкурс выпечки, победителя в котором выберут гости. Также в программе — ярмарка, кулинарные мастер-классы, эко-лекции и хороводы. Гулянья начнутся в 12:00.
Поселковые планы.
Чтобы принимать больше гостей, посёлку нужно подправить инфраструктуру. По словам Екатерины Синило, в первую очередь нужна общественная парковка, туалеты и автобусные остановки. Сейчас активисты ведут переговоры с местной администрацией и ищут программы, которые позволят получить финансирование.
«Хотим благоустроить старые колодцы, сделать для них маршрут по посёлку», — добавила Екатерина.
Самый амбициозный план — создать туристический маршрут, который свяжет Каменское с соседними посёлками: Глушково, Сиреневкой, Доваторовкой, Красной Горкой. Активисты считают, что раз Черняховск в этом году стал столицей «Серебряного ожерелья», развитие близлежащих посёлков тоже не будет лишним.
«И для жителей это станет показателем, что деревня не брошена и не надо думать о переезде», — подчеркнула Синило.
В этом году руины замка Заалау под Черняховском второй раз включили в перечень объектов культурного наследия, чтобы скорректировать границы.