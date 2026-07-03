Лаванда, тыквы и пироги: как под Черняховском изобрели формат «Деревенских посиделок» у стен старинного замка

Сейчас активисты провели уже восемь мероприятий, каждое со своей темой. Были праздники, посвящённые лаванде, вербе и тыкве. В мае, например, состоялся День соседей: местные водили гостей по дворам, знакомили с бытом и угощали местной продукцией. Организаторы называют этот формат смесью сельского, исторического и гастрономического туризма.