В ГД предложили уведомлять о необходимости визита к врачу через «Госуслуги»

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать на портале «Госуслуги» и в личном кабинете «Мое здоровье» сервис уведомлений о необходимости визита к врачу по результатам анализов.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным проработать запуск на портале Госуслуг и в личном кабинете пациента “Мое здоровье” сервиса автоматических уведомлений о необходимости обратиться к врачу соответствующего профиля по результатам лабораторных исследований», — сказано в обращении.
Парламентарии отметили, что такой сервис мог бы выявлять клинически значимые отклонения лабораторных показателей от референсных значений, указанных в протоколе исследования.
Они уточнили, что уведомление не должно содержать медицинский диагноз, назначение лечения, рекомендацию по самостоятельному приему лекарственных препаратов или окончательную медицинскую оценку состояния пациента. По их словам, задача уведомления — помочь понять, что результат требует внимания врача, и упростить дальнейший путь к медицинской консультации.
Депутаты также добавили, что для снижения риска неверной самостоятельной интерпретации уведомление должно содержать обязательное пояснение о том, что лабораторный показатель оценивается врачом с учетом возраста, пола, беременности, принимаемых лекарственных препаратов, имеющихся заболеваний, жалоб, результатов осмотра и других исследований.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит сократить время от получения результата анализа до обращения к врачу, снизить риск позднего выявления заболеваний, уменьшить число непрофильных обращений и повторных анализов без назначения врача, а также повысить приверженность граждан к медицинскому наблюдению.