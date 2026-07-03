Ремонт дороги досрочно завершили в Милютинском районе Ростовской области

В Милютинском районе Ростовской области досрочно завершили ремонт участка региональной дороги. Об этом сообщают донские власти.
Речь идет о трехкилометровом участке на трассе Кашары — Первомайское — Милютинская — Морозовск (89+501 км — 92+501 км). Завершить работы планировали 24 сентября, но в итоге объект сдали на три месяца раньше.
На дороге обновили покрытие, укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку. На эти цели потратили 57,5 млн рублей. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
По словам заместителя губернатора — министра транспорта Алены Беликовой, после обновления улучшится доступность населенных пунктов и повысится безопасности дорожного движения в Милютинском районе.
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