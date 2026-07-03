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Мурашко порекомендовал будущим медиками начинать работать во время обучения

Мурашко порекомендовал будущим медиками начинать работать уже во время обучения.

Источник: © РИА Новости

БРЯНСК, 3 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал будущим медикам начинать работать уже во время обучения в том числе в других регионах, чтобы получить практические навыки раньше, почувствовать себя нужным и важным.

Министр в пятницу приехал в Брянск с рабочим визитом. Он вместе с врио губернатора региона Егором Ковальчуком принял участие в открытии нового здания поликлиники в Советском районе и кампуса брянского филиала Сеченовского университета.

«Я бы вам рекомендовал, в том числе, когда период обучения вы проходите, начинать работать, получать практические навыки, это и младшим медицинским персоналам, и среднем медицинским персоналом», — сказал Мурашко в ходе общения со с студентами-медиками.

Он добавил, что ординаторы могут работать в медучреждениях стажерами в том числе в отдаленных регионах, где есть потребность во врачах, например, на Камчатке и Чукотке. По словам министра, те специалисты, которые этой возможностью воспользуются, будут вспоминать об этом всю жизнь.

«Страна огромная и красивейшая. Те, кто из вас решит в период возможного, так сказать, своего периода обучения, посвятить себя, в том числе и практической работе, поверьте, будут вспоминать об этом всю жизнь, потому что увидеть разные регионы, почувствовать себя нужным и важным в других, даже отдаленных уголках», — заключил министр.