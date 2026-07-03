Мурашко порекомендовал будущим медиками начинать работать во время обучения

«Страна огромная и красивейшая. Те, кто из вас решит в период возможного, так сказать, своего периода обучения, посвятить себя, в том числе и практической работе, поверьте, будут вспоминать об этом всю жизнь, потому что увидеть разные регионы, почувствовать себя нужным и важным в других, даже отдаленных уголках», — заключил министр.