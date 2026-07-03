Химик предостерег от смешивания хлорки с чистящими средствами

По словам химика, не менее опасно смешивание хлорки со средствами, содержащими аммиак — в этом случае образуются токсичные хлорамины, которые также негативно воздействуют на органы дыхания. Хлорка остается популярным средством из-за высокой активности гипохлорита натрия, убивающего бактерии и вирусы, однако в непроветриваемых помещениях ее пары особенно опасны для людей с астмой и аллергией, отметил Дорохов.