Шерин: Удорожание топлива в Калининградской области произойдёт, но оно не будет драматичным

В правительстве области сообщали, что за месяц спрос на топливо в Калининградской области увеличился почти вдвое и продолжает расти. В результате бензин на заправках разбирают быстрее. По данным Мининфраструктуры, крупным операторам приходится перестраивать график доставки топлива, и они «могут не успевать оперативно и одновременно завозить» его на все АЗС. Этим власти объясняли, что на некоторых заправках может отсутствовать бензин.