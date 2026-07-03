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Шерин: Удорожание топлива в Калининградской области произойдёт, но оно не будет драматичным

Главная причина — уменьшение объёма полезного отпуска.

Удорожание топлива в Калининградской области произойдёт, но оно не будет «драматичным». Такое мнение высказал заместитель губернатора Валерий Шерин в прямом эфире на площадке «Дома Советов».

То, что возможное удорожание какое-то пройдёт, я думаю, это будет так. Но это удорожание не будет драматичным. Речь не будет идти о десятках рублей, будет незначительное удорожание. Произойдёт это по одной простой причине: уменьшается объём полезного отпуска. Любое уменьшение полезного отпуска приводит к удорожанию себестоимости, — сообщил Шерин.

Заместитель губернатора также добавил, что к росту цен на топливо приводит уменьшение выручки нефтяных компаний из-за отсутствия возможности отгружать товар на экспорт.

«Это жёстко контролирует ФАС и не позволит драматичного увеличения цены. Никто из региональных поставщиков не позволит себе наживаться на этой временной беде», — отметил Шерин.

Ранее власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.

В правительстве области сообщали, что за месяц спрос на топливо в Калининградской области увеличился почти вдвое и продолжает расти. В результате бензин на заправках разбирают быстрее. По данным Мининфраструктуры, крупным операторам приходится перестраивать график доставки топлива, и они «могут не успевать оперативно и одновременно завозить» его на все АЗС. Этим власти объясняли, что на некоторых заправках может отсутствовать бензин.

Последние дни на АЗС региона собираются огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводят к трудностям с движением общественного транспорта. Губернатор обсуждал ситуацию с вице-премьером РФ Александром Новаком. В правительстве отмечали, что поставки топлива продолжаются, а операторы развозят его по всему региону. При этом власти говорили о нехватке бензовозов.

Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о приоритетных поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область.

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