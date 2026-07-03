Обход Арзамаса открыт: как новая дорога изменит логистику кластера «Дивеево — Саров»

В Нижегородской области для автомобилистов стал доступен новый участок транспортной инфраструктуры. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» открыто рабочее движение на 4,6-километровом отрезке дороги «Выездное — железнодорожная станция Арзамас-1». Маршрут позволяет транзитному транспорту следовать от кольца в районе рабочего поселка Выездное до автодороги на Марьевку и Коваксу, полностью минуя центральную часть Арзамаса.
На данный момент проезд организован по временной схеме с ограничением скоростного режима до 40 км/ч, водителям предписано строго соблюдать требования дорожных знаков. Общая протяженность строящейся трассы составляет 5,183 километра. За пределами населенных пунктов дорога соответствует III категории (две полосы по 3,5 метра), а в черте города представляет собой магистраль районного значения с тротуарами шириной более двух метров.
Впереди у дорожников завершение строительства тоннельного путепровода под железнодорожной насыпью и прокладка финального участка длиной 583 метра с выходом на перекресток улиц Ведерникова и Станционная.
«Новая дорога — это важнейший элемент развития паломническо-туристического кластера “Арзамас — Дивеево — Саров”. Тысячи паломников и туристов, следующих в Дивеевский монастырь и Саров, смогут объезжать Арзамас, не стоять в пробках и экономить время. Кроме того, дорога разгрузит городские улицы от транзитного транспорта, снизит нагрузку на дорожную сеть Арзамаса и повысит безопасность движения. Для местных жителей это тоже большое подспорье — и поездки на работу, и дачные маршруты станут проще и быстрее. Новая дорога наряду с путепроводом у р. п. Выездное снимет транспортную нагрузку с улиц Арзамаса», — отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов. «Открытие каждого нового участка дороги — это инвестиции в будущее Нижегородской области, в повышение качества жизни. Работы на объекте еще продолжаются, но жители и гости нашего региона уже сейчас могут пользоваться новым удобным маршрутом. Много сил и средств вкладывается в развитие кластера “Арзамас — Дивеево — Саров”, улучшение дорожной ситуации позитивно отразится и на туристическом потенциале этих территорий. Много предложений нижегородцев в народную программу “Единой России” касаются именно дорожного развития. Поэтому мы и дальше должны добиваться финансирования и поддержки наших инфраструктурных проектов на федеральном уровне, чтобы жители Нижегородской области ощущали на себе реальные улучшения», — сказал директор Центра стратегического развития региона Евгений Костин.
Напомним, что всего с 2019 года благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — "Безопасные и качественные дороги) в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс. Только в 2025 году в норматив приведен 761 км дорожной сети при плане 626 км.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.
Ранее сообщалось, что движение по транспортной развязке над железнодорожными путями открыли в поселке Выездное.